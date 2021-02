Verso lo Spezia: probabile terzo forfait consecutivo di Ribery, ieri ancora a parte

Vigilia di Fiorentina-Spezia, gara in programma domani alle 18.30. Come scrive il Corriere dello Sport, oggi Prandelli tirerà le somme di una settimana di lavoro. Si va verso il terzo forfait consecutivo di Franck Ribery dopo quelli con Inter e Sampdoria. Ancora ieri il francese ha svolto allenamento personalizzato e questo lo allontana quasi definitivamente dalla lista delle convocazioni, dando spazio al dubbio delle ultime settimane: chi accanto a Vlahovic? Potrebbe toccare ancora a Kouame, ma restano in piedi le soluzioni che portano a Bonaventura ed Eysseric (o l’una o l’altra).