Verso l’Inter: torna Terracciano, Ceccherini al posto di Pezzella. Chance per Eysseric?

Mercato, ma anche campo. D’altronde domani ci sarà la partita di Coppa Italia contro l’Inter al Meazza. Terracciano dovrebbe tornare titolare dopo la bella prestazione contro l’Atalanta. Al posto dello squalificato Pezzella dovrebbe giocare Ceccherini, in vantaggio su Venuti. Milenkovic e Caceres, assenti contro la Juventus, giocheranno dal primo minuto. Sulle fasce agiranno Lirola a destra e l’ex Dalbert a sinistra. A centrocampo Pulgar sarà il regista, Benassi una delle due mezz’ali. E l’altra? Castrovilli, infatti, deve stare a riposo. Come scrive La Nazione, il primo candidato è Eysseric, anche perché la soluzione Montiel potrebbe rischiare di sbilanciare troppo la squadra in avanti. Massima attenzione dovrà essere prestata al giovane Zurkowski, possibile outsider capace di sorpassare tutti. Se Chiesa è quasi certo di una maglia da titolare, Cutrone e Vlahovic si giocano l’altra. In vantaggio il serbo.