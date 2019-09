Vincenzo Montella pare aver già deciso la formazione che domani affronterà l’Atalanta, confermando gli undici schierati contro la Juventus. Decisione presa sulla base di due motivi: l’ottima gara disputata e la consapevolezza che le alternative al momento non offrono le stesse garanzie. In pratica, ancora difesa a tre con Pezzella tra Milenkovic e Caceres, mentre Lirola e Dalbert presidieranno le rispettive fasce di competenza; a centrocampo, Badelj in regìa supportato da Pulgar e Castrovilli. Infine l’attacco: la coppia sarà composta da Ribery e Chiesa, liberi di spaziare e di trovare la posizione idonea.