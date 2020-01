Verso la Spal: Iachini conferma la formazione di Bologna

Meno uno a Fiorentina-Spal. Se non è ultima spiaggia, poco ci manca. I viola hanno solo un risultato a disposizione: la vittoria. Che manca dal 30 ottobre (contro il Sassuolo), dal 6 ottobre al Franchi (contro l’Udinese). La crisi dei risultati ha portato la squadra sull’orlo della zona retrocessione. Come scrive il Corriere Fiorentino, Iachini dovrebbe confermare in blocca la formazione che ha affrontato il Bologna, quindi con Vlahovic e Chiesa in attacco. I difensori dovranno stare particolarmente attenti: Milenkovic, Caceres, Lirola e Dalbert sono a rischio squalifica per la gara di sabato prossimo contro il Napoli.