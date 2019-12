Per il Corriere dello Sport-Stadio la sfida di venerdì sera contro la Roma non vedrà in campo quasi certamente Federico Chiesa il cui recupero è alquanto in dubbio. Oggi verrà fatta la prova definitiva legata al rientro o meno in gruppo dell’attaccante viola. Per quanto riguarda il resto della formazione Montella è orientato a confermare lo stesso centrocampo ma probabilmente potrebbe cambiare qualche cosa sulle fasce vista l’impostazione tattica della Roma di Fonseca.