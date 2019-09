Verso la Juve: Dalbert si scalda, Ribery ci prova, al centro dell’attacco…

Su La Nazione si fa il punto sulla probabile formazione viola verso Fiorentina-Juventus. A sinistra si scalda Dalbert, che chiuderà la linea difensiva a quattro con Lirola, Milenkovic e Pezzella. In mezzo al campo avanti con Castrovilli, Badelj e Pulgar, mentre in attacco si dovrà capire se Ribery potrà davvero scendere in campo dal primo minuto. L’idea è schierare lui e Chiesa a supporto del centravanti. Chi? Boateng si sta preparando, aspettando il rientro di Vlahovic e consapevole che c’è anche Pedro, anche se pare difficile che possa subito scalare le gerarchie.