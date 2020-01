Verso Juventus-Fiorentina: Bernardeschi titolare?

Maurizio Sarri cambia la Juventus: in vista della sfida contro la Fiorentina, scrive Tuttosport, il tecnico dovrebbe tornare al 4-3-1-2 o al 4-3-3 con Douglas Costa. A centrocampo nuova occasione per Federico Bernardeschi, da mezzala contro il suo passato. In avanti, doppio ballottaggio: Aaron Ramsey è in vantaggio, ma Sarri è appunto tentato dal brasiliano. Col gallese, spazio a Dybala al fianco di Ronaldo; con il brasiliano, giocherebbe invece Higuain a discapito del connazionale.