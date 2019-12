Verso il Torino: l’obiettivo è recuperare Chiesa. Ribery prova a bruciare i tempi

Il Corriere dello Sport si concentra sugli infortunati. Chiesa continua nel suo programma di recupero individuale: la missione è quello di provare ad averlo a disposizione per la sfida di domenica contro il Torino. Si procede con la massima attenzione, valutandone i quotidiani progressi, esattamente come con Boateng, out ieri per un affaticamento. Sicuri assenti saranno Pezzella e Ribery che sta già provando a bruciare i tempo per il rientro dopo la lesione tra primo e secondo grado al legamento collaterale della caviglia.