Verso il Torino: Benassi conquista una maglia, Chiesa e Ribery…

Dopo la doppietta in coppa, Marco Benassi si candida per riprendersi un posto da titolare anche in campionato e potrebbe essere lui a completare il centrocampo anti Torino con Pulgar e Castrovilli, lasciando fuori Badelj. In attacco dovrebbe essere ancora tridente, con la conferma per Vlahovic e l’ottimismo per il recupero di Chiesa. Sull’altra fascia se la giocano Ghezzal e Sottil. Quanto a Ribery, procede il suo recupero e, secondo una versione particolarmente ottimistica, potrebbe esserci addirittura contro l’Inter. Lo scrive La Nazione.