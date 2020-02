Verso il Milan: Iachini conferma tutti, un solo cambio a centrocampo

Nessuna rivoluzione per Beppe Iachini. Domani sera schiererà contro il Milan la stessa formazione che ha travolto la Sampdoria. Sarà assente Badelj per squalifica, al suo posto Pulgar che completerà il centrocampo con Castrovilli e Duncan mentre sugli esterni ci saranno come sempre Lirola e Dalbert. In attacco verrà confermata la coppia Chiesa-Vlahovic mentre, davanti a Dragowski, agirà il classico terzetto formato da Milankovic, Pezzella e Caceres. Lo scrive Il Corriere dello Sport.