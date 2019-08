Contro uno dei suoi maestri, quello che, la passata stagione, gli ha permesso di accendersi finalmente i riflettori addosso. Bart Dragowski ritrova Aurelio Andreazzoli, l’allenatore con cui, fino all’ultimo, ha tenuto a galla l’Empoli. Dopo la retrocessione dei toscani, entrambi hanno ritrovato la Serie A: Andreazzoli col Genoa, Bart con la Fiorentina. Ma contro gli ex il polacco non si è mai lasciato sopraffare dai timori reverenziali, la Fiorentina lo sa bene. L’articolo completo è in edicola con Stadio.