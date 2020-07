Verso il Cagliari: le condizioni di Castrovilli e Dragowski. Benassi, stagione conclusa?

Su La Nazione si analizzano le possibile scelte di formazione di mister Iachini per la gara di domani contro il Cagliari. Chi certamente non sarà della gara è Marco Benassi: il centrocampista è quello che ha riportato i postumi peggiori dal match di Parma, rimediando una botta al polpaccio destro la cui reale entità verrà certificata solo oggi. La sensazione, tuttavia, è che il mediano (che fuori dagli spogliatoi del Tardini faticava persino ad appoggiare il piede in terra) abbia già concluso la sua stagione.

Non se la passano troppo bene ancora né Castrovilli né Dragowski: il numero 8, per il quale Iachini aveva previsto un turno di stop dopo le tante gare che lo hanno visto protagonista, è uscito dalla sfida con il Parma con una vistosa fasciatura al piede sinistro ma la sua situazione non desta troppa ansia e la chiamata per domani è più di un’ipotesi. Qualche dubbio per il portiere: il polacco, tenuto fuori per un risentimento muscolare, farà comunque parte del gruppo anti-Cagliari ma il suo impiego non sembra così certo, nonostante nel riscaldamento a Parma calciasse senza problemi e la sua corsa sembrasse fluida. Out al 100% Pezzella, squalificato. Al suo posto Caceres. Qualche certezza in più in attacco: scontati i due turni di qualifica, si rivedrà Vlahovic mentre in attesa di conoscere i tempi di recupero di Ribery anche Chiesa sarà della partita.