Verso Fiorentina-Milan: difesa decimata, aggregato un baby. Biraghi e Maleh…

Il punto della situazione

La Fiorentina continua a preparare la gara di sabato contro il Milan. Ci sarà Biraghi, che, dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale per problemi personali, sarà regolarmente in campo al Franchi.

Problemi in difesa per l'infortunio di Nastasic e le squalifiche di Milenkovic e Quarta: aggregato Lucchesi, classe 2003, che viaggia verso la convocazione in prima squadra, Italiano prova l'inedita coppia centrale Igor-Venuti. Rientrato a Firenze anche Maleh, che ieri ha svolto lavoro differenziato dopo le fitte alla spalla accusate in Nazionale. Lo scrive La Nazione.