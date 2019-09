Verso Finlandia-Italia: Chiesa rischia la panchina

Domani l’Italia giocherà contro la Finlandia in una partita valida per le qualificazioni a Euro 2020. Roberto Mancini effettuerà dei cambi. Pellegrini, scrive La Gazzetta dello Sport, potrebbe giocare da esterno e in questo caso sarebbe alternativo a El Shaarawy o Lasagna, a Yerevan utilizzato «largo», per dare il cambio a uno fra Chiesa e Bernardeschi; oppure da interno, se Mancini riterrà che anche Barella debba recuperare e che un centrocampo con Sensi e Tonali assieme a Jorginho sia troppo poco fisico per reggere l’urto finlandese.

QUAL. EURO 2020: TUTTI I RISULTATI, ITALIA A PUNTEGGIO PIENO