Verso Brescia, per fermare Balotelli servirà il muro viola

La gara di lunedì sera a Brescia può nascondere delle insidie, dopo la sosta e dopo cinque risultati utili consecutivi, la Fiorentina dovrà stare molto attenta. Come riporta il Corriere dello Sport, servirà la miglior versione della difesa viola per fermare Balotelli, che dopo il gol contro il Napoli e la sosta forzata per la gara rimandata contro il Sassuolo, vuole mettersi in luce. I viola in difesa schiereranno il terzetto titolare, che fin qui ha disputato un’ottima stagione, con Caceres, Pezzella e Milenkovic che da quando è entrato nel terzetto l’uruguagio non hanno mai perso una gara.