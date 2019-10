Verso Brescia, nuova chance per Sottil? Montella ci pensa

A Brescia, nell’ottica di preservare Chiesa, Montella potrebbe affidarsi a una soluzione più immediata: quella di Sottil al fianco di Ribery nel collaudato 3-5-2. In questo modo non cambierebbe la filosofia di gioco vista dalla gara contro la Juventus in poi. Due esterni che con i loro inserimenti provano a bucare le difese avversarie e creare così superiorità numerica. D’altronde Montella ha grande considerazione di Sottil: ha scelto di tenerlo in prima squadra e non ha avuto nessun problema a proporlo titolare.

Nel frattempo Riccardo continua ad allenarsi, a seguire l’esempio di Ribery e a migliorare nella fase di non possesso e in quella di copertura. Palla al piede ha già fatto intravedere numeri notevoli, così come il suo scatto e la sua imprevedibilità potranno tornare utili per dare ritmo alla squadra e far rifiatare i top davanti a lui nelle gerarchie. L’occasione arriverà, basta farsi trovare pronto a coglierla e sfruttarla nel migliore dei modi. Lo scrive l’edizione fiorentina di Repubblica in edicola oggi.