Tutti a Brescia: i tifosi preparano una delle trasferte più imponenti della stagione

Circa mille tifosi: la trasferta di Brescia, spiega La Nazione in edicola oggi, è sentita dai sostenitori viola, che accorreranno in massa al Rigamonti. Non ci sono dati precisi (è presto per tirare le somme), ma le sensazioni sono buone, e la voglia di vincere in un campo ostico, contro una tifoseria storicamente rivale e dopo un periodo positivo, è tangibile. Previsti cinque pullman, oltre alle varie altre soluzioni permesse dalla distanza non proibitiva, per riempire la frazione della Curva Sud dedicata agli ospiti ed incitare la banda di Montella.

CORINI INTANTO METTE IN GUARDIA LA FIORENTINA