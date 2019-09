Verso l’Atalanta: la certezza è la difesa a tre. I dubbi per la Fiorentina rimangono per l’attacco

Secondo Il Corriere dello Sport Stadio al momento permangono alcuni dubbi per Vincenzo Montella sulla formazione anti-Atalanta. C’è tempo, è vero, e qualcosa sembra essere già definito: come l’intenzione di riproporre il blocco difensivo a tre proposto domenica scorsa contro la Juventus. Per il centrocampo il tecnico viola potrebbe ripresentare un reparto folto, magari supportato dagli esterni sulle fasce con Lirola a destra e Dalbert a sinistra per contrastare le ripartenze della squadra di Gasperini.

I dubbi invece rimangono per l’attacco: schierare un attacco atipico senza centravanti con Ribery e Chiesa o dare la possibilità ai giovani “numeri nove” Vlahovic o Pedro.