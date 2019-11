Verre, la triangolazione con Sampdoria e Verona è possibile già a gennaio. E Berge…

Non solo Florenzi, la Fiorentina si muove anche a centrocampo e punta su Valerio Verre, proprietà Sampdoria e in prestito al Verona. La triangolazione è possibile e i viola vorrebbero agire in fretta, anche se in caso di stop a gennaio il discorso riprenderebbe per concretizzarsi in estate. Nella stessa zona di campo piace sempre Berge del Genk (LA SCHEDA) e si attende di verificare se c’è la possibilità concreta di aprire un trattativa, anche qui magari avviando il discorso in ottica estate. Lo scrive La Nazione.