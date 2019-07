Veretout: “Ringrazio la Fiorentina, adesso comincia una nuova storia “

Sbarcato ieri a Roma, Jordan Veretout sta svolgendo le visite mediche a Villa Stuart in compagnia di Amadou Diawara. Queste le sue parole riportate dal Corriere dello Sport:

Finalmente si è conclusa questa trattativa. Ringrazio la Fiorentina per aver reso possibile l’operazione, nonostante qualche attrito finale, e per avermi dato la possibilità di mettermi in mostra nel campionato italiano. Adesso per me comincia una nuova storia, molto stimolante. Arrivo in una città bellissima che ho avuto modo di conoscere meglio negli ultimi giorni. Ho sempre detto a chi mi sta vicino che avrei scelto a seconda del progetto che mi veniva sottoposto dall’allenatore. Fonseca mi ha voluto fortemente e questo per me è stato decisivo. Quando ho sentito la sua convinzione, ho detto sì. L’obiettivo è vincere il più possibile. Nell’immediato la Roma deve tornare velocemente in Champions League.