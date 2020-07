Non sarà l’unico fra gli ex ad affrontare il suo passato. In Roma-Fiorentina non mancheranno i ricordi per chi scenderà in campo all’Olimpico domani, ma Jordan Veretout sarà un osservato speciale. Come si legge sul Corriere di Roma, il francese è infatti diventato pressoché imprescindibile nelle gerarchie di Fonseca, che lo ha fortemente voluto in giallorosso la scorsa estate per dare geometrie e prendere l’eredità di un certo Daniele De Rossi. E gli oltre 3000 minuti giocati sotto la gestione del portoghese lo testimoniano: Veretout è diventato vero fulcro del gioco giallorosso. La Roma non potrà schierarlo in Europa League nel match da dentro o fuori con il Siviglia a causa della squalifica, così il tecnico ex Shakhtar sta provando nelle ultime gare di campionato alcuni piani alternativi.

Aggiungiamoci anche un altro dettaglio non trascurabile: con il nuovo modulo adottato, Veretout ha anche maggior spazio di manovra e meno compiti difensivi. Non è un caso, perciò, che nelle ultime quattro gare giocate abbia messo a segno due reti – pesanti – contro Parma e Verona.