Veretout ha scelto il Milan, manca l’accordo fra le società

Il nuovo tecnico del Milan Gianpaolo vorrebbe disporre del centrocampista viola già nella tournèè in Usa. Lo ritiene una pedina fondamentale nel centrocampo milanista del futuro. Veretout è stato chiaro, secondo quanto si legge sul Corriere dello Sport- Stadio, la sua destinazione preferita è Milano. Le società lavorano per trovare un accordo al più presto. Sembra tramontata l’ipotesi di inserire una contropartita tecnica nell’affare, i nomi fatti dai rossoneri non sono graditi da Pradè. Con 18 milioni di euro arricchiti da 3-4 milioni di bonus si può chiudere, i viola hanno abbassato leggermente le pretese pur di chiudere la vicenda. Adesso tocca al Milan, ballano pochi milioni tra domanda ed offerta.