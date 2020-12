Venuti come Jorgensen: il tuttofare che conosce il peso della maglia viola

Solo un piccolo problema fisico gli ha impedito di giocare dal 1′ già con il Benevento, ma Lorenzo Venuti si è guadagnato i galloni da titolare e la stima di Cesare Prandelli che lo ha ribattezzato il nuovo Jorgensen. La Nazione spiega come il giocatore, cresciuto nel vivaio viola sente in modo particolare il peso della maglia e un po’ come fece a suo tempo l’esperto danese è disposto a sacrificarsi in tutti i ruoli. Dopo la sfida di Bergamo e quella contro il Sassuolo (dove è stato il terzo giocatore che ha macinato più chilometri, dopo Amrabat e Ribery), l’ex Benevento e Lecce è pronto a presidiare ancora una volta la fascia destra nel 3-5-2 che ad oggi sembra dare maggiori garanzie rispetto agli esperimenti tentati a novembre ma per il momento accantonati.

