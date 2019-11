Venuti come Chiesa e Sottil: prosegue il processo del “Made in viola”

Come riporta Il Corriere dello Sport Stadio il laterale difensivo della Fiorentina Lorenzo Venuti è l’ultimo esempio del prodotto dal vivaio viola. Nell’ultima gara vinta dalla Fiorentina si è messo in mostra collezionando l’assist per il pareggio di Castrovilli. Con lui continua il processo di “Made in Viola” che la società stessa ha deciso di attuare. Sono già sei gli elementi in rosa provenienti dal settore giovanile a cui si devono aggiungere i “part-time” Brancolini e Duncan. Venuti potrebbe essere il nuovo giovane dopo Chiesa e Sottil ad imporsi in prima squadra. Una soddisfazione per un fiorentino di nascita come lui.