È Venuti il jolly della Fiorentina, una maglia da titolare con la Juventus?

Il laterale nato e cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina vuole proseguire la propria crescita

Testa e cuore, due componenti che appartengono certamente al bagaglio di Lorenzo "Lollo" Venuti . Come riportato da Repubblica, il Viola si è ritagliato un ruolo da protagonista (forse più di tutti) nella fondamentale vittoria di Verona. Ed adesso vuole una maglia da titolare contro la Juventus. Arrivato a nove anni nella Fiorentina non ha mai smesso di lottare per questi colori. Anche negli anni di rodaggio in prestito tra Brescia, Benevento e Lecce. Chiaro l'obiettivo di tornare un giorno a Firenze. Sempre legato ai colori viola, ormai cuciti sul cuore.

Non sarà un fenomeno e non incanterà con le sue progressioni, riporta il quotidiano, eppure ci mette sempre proprio quello che è mancato in questa stagione: l’anima. Inoltre, la continuità e la capacità di adattarsi sia a destra che a sinistra lo hanno reso un vero e proprio jolly per gli allenatori che si sono alternati sulla panchina. Domenica, nella prossima sfida di campionato contro i bianconeri, potrebbe ritrovarsi titolare per disputare una partita che tante volte ha sognato nella propria testa. Purtroppo però ancora una volta mancheranno i veri protagonisti di questo sport, i tifosi sugli spalti.