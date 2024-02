Ventura: “Fiorentina e Bologna vittorie fortunose con il Torino”

L'ex allenatore del Torino e della Nazionale Gian Piero Ventura, parlando a La Stampa, ha analizzato le reali possibilità del Torno di qualificarsi ad una coppa europea. Per lui "questo Toro è il più forte da quando al timone della società c’è il presidente Cairo... Inter, Juve, Milan e Atalanta sono da Champions, il Napoli può rientrare in corsa per i primi quattro posti. Poi, c’è grande incertezza". Ventura poi parla anche delle altre compagini fra cui anche la Fiorentina. "La Lazio fa fatica, la Roma la voglio misurare alla prova Inter, Fiorentina e Bologna contro il Toro hanno vinto partite dove il pari sarebbe stato il verdetto più giusto. Per questo parlo di incertezza o di valori simili".