Venti minuti per ricordare Davide Astori. Ieri il mondo viola si è fermato

Il tempo ha rafforzato il ricordo. Il secondo anniversario della morte di Davide Astori è stato un giorno di commozione per i tifosi, per i familiari e per i giocatori viola. Come scrive il Corriere Fiorentino, intorno all’ora di pranzo al Centro Sportivo si è svolta una funzione per omaggiarne la memoria. Tutti presenti, compreso magazzinieri, fisioterapisti e vari dipendenti della società, con capitan Pezzella in prima linea. Tutti stretti in semicerchio con don Massimiliano Gabbricci che ha letto e commentato alcuni passi della Bibbia. Poi il rito è proseguito in maniera informale, con alcuni aneddoti racconati dal sacerdote per onorare la memoria dello sfortunato capitano viola. Venti minuti in cui il mondo viola si è fermato.