Venerdì riparte la stagione della Fiorentina: tutti a Campo di Marte. Il programma

Venerdì la Fiorentina si ritroverà al centro sportivo per l’inizio del raduno precampionato. Oltre alla squadra, a Iachini e al suo staff, ci saranno anche i dirigenti viola e non è escluso che il presidente Commisso, in collegamento telefonico, voglia mandare il suo messaggio a tutti in vista della sua seconda stagione viola. Salvo cambiamenti a oggi non previsti, la Fiorentina svolgerà l’intero ritiro a Campo di Marte. Se le temperature saranno ancora afose le sedute verranno programmate al mattino presto e nel tardo pomeriggio. Niente visite mediche, sono ancora valide quelle sostenute dopo il lockdown. Al momento non sono previste gare amichevoli. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

