“Vedere Ribery con tutta quella voglia mi fa avere ancora fiducia nel calcio”

Ribery è stato uno dei migliori contro la Juventus

"(...) Anche se nella squadra viola gioca uno dei giocatori contemporanei migliori di sempre: Franck Ribéry. Un dettaglio quasi insignificante (ma non per me) è averlo visto uscire sostituito senza più energie, ansimante, per aver dato tutto in campo e mostrato sprazzi di un tipo di calcio che lui stesso ha rivoluzionato negli anni al Bayern. Il francese è sempre stato uno dei miei preferiti perché ha sempre unito una capacità tecnica sopraffina con un’intelligenza calcistica fuori dal comune e vederlo con tutta questa voglia, come un giovane esordiente, mi fa stare bene e mi fa avere ancora fiducia nel calcio. Ora i giocatori che giocano insieme a lui dovrebbero copiarlo, imitarlo, imparare come stare in campo e trovare (come lui) spazi dove sembrano non essercene".