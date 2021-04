VAR, Coverciano perde la sala unica: si farà in Brianza

Dal 2018 Coverciano è il luogo dove gli arbitri si recano per imparare a servirsi della tecnologia VAR, grazie ad un simulatore. L’idea era quella di realizzare proprio all’interno del Centro Tecnico Federale una sala VAR unica, centralizzata, per ridurre i costi, per avere la possibilità di usare in modo più efficace l’organico e di un controllo in tempo reale da parte dei vertici; meno rischi di blackout, condizioni più favorevoli per gli arbitri impegnati al monitor. E magari, anche una maggiore trasparenza, come da tempo viene auspicato.

Invece, complici le difficoltà messe a nudo dalla pandemia, il luogo designato è Lissone (Monza), nella sede di EI Towers. Dalla prossima stagione, lo spostamento sarà ufficiale: la decisione verrà ratificata martedì. Intanto, proseguono le sperimentazioni per introdurre il VAR anche in Serie B a partire dalla prossima stagione. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.