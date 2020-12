Uva: “Riqualificare il Franchi è una grande occasione. Firenze merita uno stadio moderno”

Michele Uva, consulente di Nardella riguardo al nuovo stadio, ha parlato al Corriere Fiorentino della questione relativa alla casa viola. “Un club come la Fiorentina ha bisogno di un impianto che diventi la sua casa, uno stadio moderno che porti benefici economici” – dichiara Uva (le sue parole sullo stadio) – . L’ex vicepresidente della UEFA si dice fiducioso sulla questione riqualificazione del Franchi, visto che l’attuale stadio viola si trova in una bella zona di Firenze. Uva poi parla dei vincoli che potrebbero essere imposti: “Dovrà essere uno stadio moderno e funzionale, altrimenti è meglio lasciar perdere, se non fosse possibile coprirlo interamente lascerei perdere”.

Il consulente di Nardella si dice ottimista sulla volontà del comune di mettere mano al Franchi, ma lo stadio dovrà essere all’altezza di Firenze e bisognerà sfruttare il momento, anche grazie agli interventi sulla legge Nardella del 2013. Per far questo però, servirà sedersi intorno ad un tavolo e analizzare tutti i problemi. Il Franchi – secondo Uva – potrebbe tornare utile per far giocare Primavera, la squadra femminile e magari anche la nazionale di rugby, un’occasione che Firenze non può permettersi di lasciarsi scappare.