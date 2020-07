Un’unica certezza: tocca a Iachini salvare la Fiorentina

La certezza è una, tocca a Iachini salvare la Fiorentina. Il prima possibile. Tutto il resto viene dopo. Scrive così il Corriere dello Sport, dopo il polverone della giornata di ieri dovuto alle voci sul futuro della panchina viola. Se Iachini riparte dai numeri della sua Fiorentina: “Nelle ultime tre gare abbiamo tirato in porta 44 volte, di cui 33 dall’area piccola: ora pensiamo a fare una prova importante contro il Parma” (INTERVISTA COMPLETA). La dirigenza viola si stringe attorno alla squadra per superare uno dei momenti più complicati della nuova proprietà a stelle e strisce. Dopo le tante voci sul mercato allenatori attorno al suo club, è intervenuto in prima persona il presidente viola dagli Stati Uniti (LEGGI): “Non ho mai avuto contatti con nessuno: tutti sanno che la decisione finale è sempre la mia”. L’obiettivo è quello di far lavorare Iachini nel miglior modo possibile per raggiungere la salvezza già nelle prossime settimane. Non è un caso che ieri, prima della partenza dei convocati per l’Emilia Romagna, il ds Pradè e il dg Barone abbiano parlato con il gruppo. E’ stata ribadita una volta di più la compattezza di tutto l’ambiente, guidato da «un leader come Iachini che è il nostro allenatore ed ha un contratto da rispettare», come ha precisato il dg prima di lasciare il centro sportivo.

BARONE: “MOLTO DISTURBATI DALLE VOCI FALSE SU SPALLETTI E DE ROSSI. IL LEADER E’ IACHINI”