Uno contro tutti. Sarà Immobile vs. la cooperativa del gol viola

Se si parla di gol, la Lazio sta a Immobile come la Fiorentina ai suoi tre reparti. Repubblica analizza l’attacco dei viola e dei biancocelesti, sottolineando come la Lazio sia Immobile-dipendente (9 gol su 16, più tre assist): insostituibile. Ai viola è chiaro invece come manchino i gol di un centravanti come quello azzurro, però è altrettanto vero che la distribuzione delle reti è suddivisa fra i vari reparti quasi in maniera uguale. Segno che la Fiorentina ha molte frecce al suo arco e soprattutto giocatori in grado di vedere la porta in ogni ruolo: davanti Ribery è a quota 2, Chiesa e Boateng a 1, a centrocampo Pulgar ne ha messi a segno 3 dal dischetto e 1 lo ha realizzato Castrovilli. Tra i difensori, 2 reti sono arrivate da Milenkovic e 1 da Pezzella, più l’autogol di Palomino. Numeri totalmente opposti per una sfida che si preannuncia interessante.