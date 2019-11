“Uniti contro il razzismo”: Barone si schiera. Il gemellaggio col Verona…

“Dimmi con chi vai, e ti dirò chi sei“. Si apre così, in prima pagina, l’articolo del Corriere Fiorentino, che prosegue a pagina 10 di fianco alle dichiarazioni di Joe Barone (LEGGI). La condanna agli uluati contro Balotelli fa fatica ad assumere i caratteri dell’unanimità, anzi, sembra che la denuncia provochi fastidio. La Curva Fiesole è legata da anni al tifo organizzato veronese: ha senso restare legati ai protagonisti di episodi imbarazzanti come quelli dei giorni scorsi? No, o almeno non per Rocco e Joe. Adesso tocca ai tifosi fiorentini prendere posizione, anche in vista della partita che, il 24 novembre, vedrà il Verona ospitare la Viola. Sempre che non arrivi una squalifica dal Giudice Sportivo… Tutelare il buon nome dei tifosi, dunque. Anche a discapito di qualche amicizia.