Una vittoria per tornare sulla via: a Monza serve la miglior Fiorentina

Passata la paura per la Conference, con qualificazione riacciuffata per i capelli dopo lo spavento Lech Poznan, in attesa della decisiva semifinale di ritorno di Coppa Italia di giovedì prossimo, la gara di oggi pomeriggio contro il Monza rappresenta uno spartiacque importante, perché i viola possono ancora provare ad agguantare l'Europa dalla porta principale, ovvero dal campionato. Restano otto partite e con la Juve che ha di nuovo i suoi 15 punti, ai viola mancano 7 punti al settimo posto dell'Atalanta. Per questo la partita di Monza conta, eccome.

Alto valore

Lo ha ribadito anche Italiano ieri, ricordando quella necessità di continuare a fare punti anche in Serie A. Pur approdando in semifinale di Conference, infatti, la Fiorentina ha perso solo una delle ultime quattro partite ma ha vinto altrettanto, all'andata in Polonia. I due pari in campionato hanno rallentato una striscia di cinque vittorie con tanto di risalita. In più - ricorda Repubblica - in trasferta i viola non subiscono reti da tre gare con solo successi e a Monza intendono riprendere il filo.