Una vittoria per le statistiche: Prandelli in cerca della leggenda delle 100 vittorie

Mettiamo il caso che la Fiorentina vinca stasera: La Nazione scrive che verrebbero raggiunti alcuni traguardi niente male. Prandelli diventerebbe il primo allenatore a raggiungere cento vittorie in gare di Serie A con la Fiorentina; Commisso otterrebbe il suo primo successo con l’Inter, dopo aver già battuto Juventus e Milan; inoltre, sarebbe la terza vittoria di fila in casa, cosa mai accaduta nella corrente gestione. Su 29 gare casalinghe giocate sotto la presidenza Commisso, le vittorie sono state 9, tutte contro squadre che occupavano la parte destra della classifica. Questa sera l’occasione per invertire il trend.

I numeri della Serie A e non solo sono su Numericalcio