Una vittoria contro la paura. Pezzella e Chiesa scacciafantasmi

Pezzella e poi Chiesa, la Fiorentina si sblocca e vince la sua prima partita. Con il brivido, perché Bonazzoli ha fatto tornare i fantasmi di quanto accaduto con l’Atalanta. Ma questa volta la festa dei 33mila del Franchi è festa vera. Come scrive La Nazione, ci sono applausi, cori e tutti in piedi per ringraziare Ribery e per tirare un sospiro di sollievo insieme a Montella che doveva fare i conti con una partita comunque da dentro o fuori per il proprio futuro. Mezz’ora per stemperare la tensione, anche se Audero era già finito sotto il bombardamento di Chiesa, poi la deviazione di Pezzella: Firenze e Montella respirano. Nella ripresa la Samp prova subito a rimediare con la traversa di Rigoni ma si ritrova in dieci per l’espulsione di Murillo e Chiesa uccide definitivamente le velleità dei blucerchiati.