Una sfida non facile, ma che per la Fiorentina vale tutto

La Nazione si sofferma sul match di questa sera, che avrà un peso importante sulla stagione della Fiorentina. I Viola, arrivati in Svizzera, sono stati accolti da un piccolo tifoso con la maglia di Cabral. Il brasiliano è la buona notizia con cui la Fiorentina apre questa trasferta. Sarà lui, l'ex a guidare l'attacco in una sfida fondamentale per la stagione. Italiano l'ha ripetuto più volte, serve la giusta mentalità per affrontare certe partite. Davanti a tutta la dirigenza viola, la squadra scenderà in campo per centrare l'obiettivo, nonostante tutte le difficoltà del caso. In questo modo, la Fiorentina cercherà quella "ciliegina" tanto agognata dal suo allenatore.