Una formazione da big e un copione non rispettato. Ma la Fiorentina è ai quarti

Repubblica analizza il passaggio del turno della Fiorentina. Una sfida che manda la Fiorentina ai quarti, grazie alla testata di Barak. Oggi ci saranno anche i viola nall'urna di Nyon alle 14 ad assistere al sorteggio da protagonista. Chi ha assistito alla gara da attore non protagonista è stato invece Italiano, relegato in tribuna a fianco del suo match-analyst. Il tecnico viola non voleva sottovalutare la partita e la formazione lo conferma. Tanti titolari in campo, senza pensare all'Atalanta. Ma il piano di Italiano non ha funzionato. Infatti la prima frazione è stata soporifera, e non si è riusciti a chiudere i conti subito. Una gestione dei ritmi evidente, come confermato dallo stesso allenatore ieri