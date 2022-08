Una Fiorentina solida e ambiziosa: ma il problema del gol persiste

Con il Napoli abbiamo potuto vedere una Fiorentina solida e ambiziosa, ma che come sempre ha un problema: segna poco. Il gioco di Vincenzo Italiano ha saputo aggredire perfettamente gli azzurri, che poco sono riusciti a fare nell'arco dei 90'. Adesso, però, serve l'accensione definitiva di Jovic e Cabral. Come scrive La Nazione, l'attaccante serbo è in grande ritardo di condizione, mentre il brasiliano ha bisogno di continuità.