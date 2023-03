Una Fiorentina sbocciata: dai gol delle punte, alla crescita generale

Aria nuova scorre per le vie di Firenze. I gol delle punte, il patto tra la squadra e Vincenzo Italiano, gli scatti di Dodò e la crescita di Mandragora. La Fiorentina è finalmente sbocciata anche in campionato. Certo, ancora serviranno delle conferme per evitare che questo fascio di luce venga di nuovo oscurato, ma quanto visto nelle ultime settimane fa ben sperare. Si dice che il primo traguardo per una squadra è quello di arrivare in primavera in corsa su tutti i fronti e la Fiorentina lo sta facendo. Come scrive il Corriere Fiorentino, non era affatto scontato, perché soltanto una ventina di giorni fa i viola sembravano immersi in un inverno senza fine. Il momento decisivo è stato la sconfitta contro il Bologna, che ha rappresentato il punto più basso della stagione dei viola, dalla quale è poi nata la svolta.