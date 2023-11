Una Fiorentina che si trascina fino al 90′. Con il Bologna servirà molto di più

Un lento trascinarsi fino al 90’ e fino ad una vittoria buona per tenere la testa del girone ma non certo per ritrovare sorriso ed entusiasmo in vista di una sfida, col Bologna, nella quale servirà molto, ma molto di più.

Il primo tempo della Fiorentina è stato pessimo. Ancor peggio, se possibile, l’avvio di ripresa. Molle, distratta, supponente. Tanto da rischiare di subire l’1-1 e da convincere il tecnico viola a cambiarne tre (Ikonè, Biraghi e Duncan) in una volta sola. L’andazzo però, è rimasto lo stesso. Un lento trascinarsi fino al 90’ e fino ad una vittoria buona per tenere la testa del girone ma non certo per ritrovare sorriso ed entusiasmo in vista di una sfida, col Bologna, nella quale servirà molto, ma molto di più. Lo riporta il Corriere Fiorentino.