Una città intera al seguito: al Castellani attesi 4.000 tifosi viola

Ci sarà la Curva Fiesole, ci saranno anche i gruppi organizzati, una città intera per sostenere la Fiorentina nella trasferta più vicina. A Empoli, infatti, a una manciata di chilometri dalla città, ci sarà un vero e proprio esodo di tifosi che accompagneranno la squadra di Italiano nella partita in questo momento più difficile del campionato viola.

Dodicesimo uomo

Come spiega Repubblica, saranno circa 4.000 i sostenitori di fede viola al seguito della squadra, per sostenere in maniera ancora una volta incondizionata una Fiorentina che ha grande bisogno di spinta nel momento più complicato della stagione. La vicinanza certamente aiuta e anche questo pomeriggio la cornice viola non mancherà al Castellani.