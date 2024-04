Un trofeo darebbe nuovi stimoli a Italiano? Ipotesi poco gettonata, per ora

Il Corriere dello Sport spinge con forza sulla possibilità di vedere Raffaele Palladino sulla panchina della Fiorentina.Il rapporto fra Italiano e la Fiorentina non prevede atti di forza o posizioni unilaterali: si andrà avanti fino al termine della stagione, cercando di ottenere il massimo, poi una stretta di mano e un saluto. Certo, un finale di stagione esaltante, con un trofeo in bacheca, potrebbe dare nuovi impulsi al ciclo Italiano, ma al momento è solo un’ipotesi, poco gettonata: tutti si muovono e lavorano come se il futuro fosse già scritto. E nello stesso ambiente fiorentino c’è una larga fetta della tifoseria che saluterebbe con favore il cambio di allenatore.