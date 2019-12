Un tris da incubo, i viola affondano ed escono tra i fischi

Due indizi non fanno una prova, ma il terzo suona come una sentenza per una Fiorentina in crisi profonda, seria e preoccupante. Questo lo scenario che dipinge il Corriere Fiorentino dopo lo 0-1 subito in casa dal Lecce che porta al rischio di ritrovarsi, anche quest’anno, a dover nuotare nei bassifondi. E Commisso? Pretendeva una risposta, non l’ha avuta. A meno che, quello che si è visto non valga come un responso. Nessuno oggi può sentirsi tranquillo dopo quattordici giorni da incubo, tra sconfitte, critiche, polemiche e caso Chiesa. Solo il patron sta dando risposte, sta agendo con i fatti. Ieri però toccava alla squadra e non è andata benissimo.