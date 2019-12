Il Corriere Dello Sport si concentra questa mattina anche su Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter. Il quotidiano sottolinea come la coppia gol formata dal Toro e da Lukaku abbia segnato da sola appena un gol in meno di tutta la rosa della Fiorentina, nonostante due gare di astinenza dell’argentino. L’ex Racing ha fin qui sfidato i viola solo una volta, nel contestato 3-3 della scorsa stagione al Franchi, ma l’astinenza dal successo nerazzurro al Franchi dura da ben più tempo: bisogna risalire al 2014 per ritrovare una vittoria dell’Inter, con solo Handanovic, D’Ambrosio e Ranocchia fra i reduci milanesi. Anche i numeri depongono a favore di Lautaro: lontano dal proprio pubblico, infatti, ha segnato 9 dei suoi 13 centri totali. Inoltre, 10 di questi sono arrivati entro la prima mezz’ora di gioco, dato esaltante che fa capire quanto poco ci metta ad entrare in partita. Un’attenzione in più, dunque, fra le tante che Montella dovrà gestire (A PARTIRE DAL SUO FUTURO).