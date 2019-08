Un secondo stadio o un nuovo anello sopra al Franchi? Tante idee nella testa di Commisso e Barone

La Repubblica in edicola oggi, si sofferma sulla questione legata al nuovo stadio della Fiorentina, parlando di tutte le idee che circolano e di come Commisso ed i suoi uomini vorrebbero cambiare il Franchi:

“Un nuovo stadio a Campo di Marte, proprio dietro al Franchi. Oppure un ambizioso restyling dell’impianto a “D”, che lo salvi del tutto nella sua struttura super vincolata ma preveda sopra un nuovo grande “anello” coperto sopra da 15-20 mila posti, come fosse una sorta di modernissima ” palafitta”. Magari con un mega parcheggio interrato all’altezza dello stadio del rugby, collegato direttamente allo stadio da un tunnel dove potrebbero trovar posto anche spazi commerciali. No, non è il fantastadio, nemmeno un miraggio del sole agostano. Sono davvero queste alcune delle ipotesi che la nuova proprietà della Fiorentina di Rocco Commisso sta valutando. Si è già tenuta almeno una riunione tra il sindaco Nardella e la proprietà viola sul tema, ci sono architetti internazionali al lavoro che hanno elaborato plastici e abbozzi di masterplan e la fase dell’approfondimento tecnico, urbanistico ed economico è in corso. Ci sono molte incognite e probabilmente il rebus non sarà chiarito prima della fine dell’anno.”