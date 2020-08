Un rinforzo per completare il reparto: due i centrocampisti individuati da Pradè

Con l’arrivo di Amrabat, (A Firenze già nei prossimi giorni), nel mezzo servirà almeno un altro inserimento di livello, sempre che Pulgar non venga ceduto (e il Betis non si dà per vinto). Per il Corriere dello Sport, gli occhi della società viola si sono concentrati su Seko Fofana (25) (SCHEDA) in uscita dall’Udinese e, anche su Karol Linetty (25) (SCHEDA) di proprietà della Sampdoria. Il club di Pozzo, nonostante i rapporti ottimi con il ds viola, è bottega carissima e per questo trattarne il prezzo non sarà facile. Lo stesso centrocampista franco-ivoriano, però, ha sancito la fine del suo percorso col club friulano. Fofana conosce molto bene Iachini: è stato l’allenatore che lo ha fatto debuttare in Serie A, poche settimane dopo il suo arrivo in Italia nell’estate 2016 dalla Under23 del Manchester City. E questo potrebbe essere una molla capace di fare la differenza. Per il polacco, invece, è il Torino ad essere in vantaggio, ma Ferrero non è soddisfatto dell’offerta presentata dai granata. Ecco perchè la Fiorentina dovrà essere abile, eventualmente, a mettere la freccia per il sorpasso e a scattare al fotofinish.