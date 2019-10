Un punto e poco più, la Fiorentina rallenta

La Fiorentina non riesce a trovare la quarta vittoria di fila, niente aggancio al Cagliari al quinto posto ma un pareggio che ci sta tutto. L’imprecisione nelle conclusioni impedisce ai viola di passare al Rigamonti – scrive Repubblica -, dove Montella ripropone il classico 3-5-2 con il solito undici. Tonali sale subito in cattedra evitando tre giocatori viola: palla a Donnarumma che da sinistra appoggia per Ayé, gol. Il Var annulla per un colpo di mano del centrocampista la rete-beffa dell’attaccante che ha sostituito Balotelli. La squadra di Corini ha il merito di giocare a viso aperto, ma da lì in poi le chance sono quasi tutte viola. Il colpo di testa di Balotelli nella ripresa mette i brividi, poi Fiorentina di nuovo più pericolosa. Ci prova Castrovilli all’ultimo respiro, ma non basta.