Un primo allarme? Non è tutto da buttare, ma Montella dovrà rivedere qualcosa

Forse è il momento giusto per provare a cambiare assetto, schierare una punta, smuovere un centrocampo che ha visto Badelj in affanno. Dopo sei risultati utili consecutivi, si legge sull’edizione di oggi di Repubblica, forse la mancanza di un attaccante di riferimento che possa tenere alta la squadra e non sfiancare nel pressing Castrovilli, Ribery e Chiesa inizia a farsi sentire. Nessun fischio al termine della gara, ci mancherebbe altro. Ma se questa doveva essere la gara per valutare il livello della Fiorentina, forse un piccolo campanello d’allarme sta risuonando. Serviranno delle modifiche, anche piccole. Un po’ di turnover per dare fiato a chi ha sempre giocato e per ridare vitalità a chi, invece, è finito da troppo tempo ai margini in panchina. Non tutto è da buttare, anche nella sconfitta con la Lazio. Ma da rivedere si. E Montella ci sta già pensando.